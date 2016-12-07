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7 декабря 16, 09:36
В феврале Украина возглавит Совбез ООН
Совбез ООН
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В следующей году председательствовать в Совете Безопасности Организации объединенных наций будет Украина.

Уже в феврале кресло главы Совбеза ООН займет посол Украины при Организации Владимир Ельченко. Как сказано в сообщении, размещенном в Twitter Организации, Украина является одним из десяти непостоянных членов Совета безопасности ООН.

Там также пояснили, что президента Совбеза ООН определяет повестки дня, голосований на заседаниях и в представительстве Совета Безопасности ООН в других органах ООН и международных организациях.

Он также имеет право делать президентские заявления и ноты, используемые как декларация о намерениях, которые потом весь Совет Безопасности может принять.

Напомним, ротация президентства в Совете Безопасности ООН происходит ежемесячно в алфавитном порядке названий стран-членов Совбеза на английском языке.

Как сообщалось, в 2017 году ООН намерена предоставить 2,6 миллионов долларов помощи пострадавшим на Донбассе.
URA-Inform
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