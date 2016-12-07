Уход США из Азии укрепит позиции Китая

Японский политолог Юити Хосоя, консультирующий премьер-министра страны по вопросам международной безопасности, говорит в интервью Die Presse о существующей угрозе войны в Азии, притязаниях Китая на гегемонию, а также о том, как Дональд Трамп может способствовать дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе.

"Восточная и Юго-Восточная Азия переживают сегодня противоречивые времена: регион занимает лидирующие позиции в мире с точки зрения экономической динамики, но одновременно с этим является самым опасным. Из-за территориальных притязаний Китая война там вполне прогнозируема. Пекин давно стремится к тому, чтобы США ушли из региона, что позволит ему закрепиться в статусе регионального гегемона - как в свое время СССР в Восточной Европе. Если американцы уйдут из Азии, Китай в случае необходимости готов даже применить силу для реализации намеченного", - полагает эксперт.

"Глава КНР Си Цзиньпин часто подчеркивает, как опасна война. То есть в аппарате власти в Китае существуют силы, стремящиеся к войне, - это в первую очередь сторонники жесткой линии из армейских кругов. Частично там речь идет о личных интересах: многие генералы владеют акциями энергетических компаний и хотят обогатиться за счет ресурсов из Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Си Цзиньпин прагматик, - говорит японский политолог. - Он не хочет войны, однако ему нужны националисты, они основа его власти. Вот он и пытается соблюсти баланс между представителями правого фланга и прагматизмом. Однако, случись экономический кризис, этот баланс может рухнуть в пользу национализма".

Комментируя заявления Трампа о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), Юити Хосоя говорит о том, что подобный шаг навредит самим США и укрепит позиции Китая. "Америка уйдет из самого динамичного в экономическом плане региона, а Китай, напротив, станет доминирующей экономической силой и укрепит свои геополитические позиции". Япония, считает эксперт, должна оказывать на США давление с целью не допустить их ухода из региона. "Но мы должны смотреть правде в глаза: рано или поздно американцы уйдут из Азии, даже при Хиллари Клинтон об этом шла бы речь. Трамп просто ускорил наметившуюся тенденцию. США больше не могут позволить себе роскоши защищать Южную Корею, Японию или Филиппины. Однако это делает их уязвимее: Китай имеет военные базы в Южно-Китайском море, его атомные подлодки бороздят Тихий океан, и сегодня он способен атаковать территорию США. Если Пекин займет доминирующие позиции в регионе, Америка окажется зажатой в кольцо".

"Япония не разрабатывает собственной ядерной программы, - продолжает эксперт. - Подобные шаги привели бы к дальнейшей дестабилизации региона. Мы научились решать конфликты мирным путем. Уход американцев укрепит и позиции Японии: наши соседи, которые почувствуют себя в опасности, обратятся к нам".

Даже если это не бросается в глаза, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Си Цзиньпин понимают и уважают друг друга, считает политолог. "Возможно, сегодня пришло время для углубления двусторонних отношений. Компартия Китая нуждается в перспективе продолжительного экономического роста, тем самым она повышает свою легитимность. Без японских технологий это невозможно. Мы должны мотивировать Китай к прагматичным действиям".

Что касается Северной Кореи и ее ядерной программы, то Пхеньян, уверен Хосоя, хочет, чтобы его признали ядерной державой. Эксперт не исключает возможности признания этого факта Трампом: "Трамп мог бы заключить с Северной Кореей сделку. Однако это могло бы подвигнуть Южную Корею обзавестись ядерным оружием - и так далее. Подобный отход от международного права я считаю сегодня одной из самых больших угроз президентства Трампа".