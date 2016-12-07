НАТО и Евросоюз объединились по 40 фронтам

ЕС и НАТО создадут центр противодействия гибридным угрозам. К такому соглашению пришли министры иностранных дел стран НАТО и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Как сообщает сайт Европейского внешнеполитического ведомства, стороны согласовали план действий из более 40 пунктов. Которые, в частности, позволят бороться с гибридными атаками и киберпреступностью, заниматься совместной разработкой вооружений, а также сотрудничать в сфере береговой охраны.

"ЕС и НАТО обеспечивают поддержку Украины. Сегодня мы заявляем, что будем теснее сотрудничать, в частности, в вопросах создания потенциала, обучения. Мы можем быть более эффективны", - заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Аналогичную позицию относительно приоритетности Украины в европейской политике высказала и Могерини.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что в НАТО обнародовали доклад о войне в Украине.