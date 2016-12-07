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7 декабря 16, 10:54
НАТО и Евросоюз объединились по 40 фронтам
Могерини
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Новый союз сулит Украине еще большую поддержку Запада.
Новый союз сулит Украине еще большую поддержку Запада.

ЕС и НАТО создадут центр противодействия гибридным угрозам. К такому соглашению пришли министры иностранных дел стран НАТО и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Как сообщает сайт Европейского внешнеполитического ведомства, стороны согласовали план действий из более 40 пунктов. Которые, в частности, позволят бороться с гибридными атаками и киберпреступностью, заниматься совместной разработкой вооружений, а также сотрудничать в сфере береговой охраны.

"ЕС и НАТО обеспечивают поддержку Украины. Сегодня мы заявляем, что будем теснее сотрудничать, в частности, в вопросах создания потенциала, обучения. Мы можем быть более эффективны", - заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Аналогичную позицию относительно приоритетности Украины в европейской политике высказала и Могерини.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что в НАТО обнародовали доклад о войне в Украине.
Korrespondent
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