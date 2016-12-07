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7 декабря 16, 11:41
Армия Асада взяла под контроль исторический центр Алеппо
Асад,Сирия
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Сирийская армия захватила контроль над историческим центром Алеппо, который ранее удерживали повстанцы.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне. Отмечается, что правительственная армия и союзные войска начали наступление на старый город в ночь на реду, 7 декабря.

Издание напомнилает, что боевики удерживали эту часть города в течение четырех лет. При этом власти заявили, что остатки вооруженных бандформирований полностью выбиты из старых кварталов города. Противник разгромлен и бежит в южные кварталы, где все еще остаются форпосты террористов, - заявили представители власти.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Алеппо разбомбили госпиталь. Пострадал, по меньшей мере, один человек
URA-Inform
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