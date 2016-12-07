Трамп сократит военное присутствие США в мире

Об этом, как сообщает издания DW, Трам заявил в среду утром, 7 декабря. По его мнению, этот разрушительный цикл интервенций и хаоса надо прекратить.

При этом Трамп уверне, что военные США должны вмешиваться только тогда, когда это коснется интересов нацбезопасности страны. По его Трампа, Штаты должны сосредоточиться на борьбе с террористами и воздерживаться от подталкивания к смене режимов в других странах.

Новоизбранный президент также добавил, что США будут способствовать обеспечению стабильности в мире.

Напомним, как сообщал ранее УРА-Информ, Трамп уволил из своего переходного штаба Майкла Флинна, который является сыном генерала в отставке Майкла Т. Флинна. Ранее Трамп предложил ему место советника по вопросам национальной безопасности.