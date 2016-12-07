Новый глава Пентагона:Россия опасна, Путин, возможно, бредит

"Избранный президент Дональд Трамп и его будущий министр обороны придерживаются решительно противоположных взглядов на российского президента Владимира Путина. Это потенциально создает противоречие в политике по вопросу о том, как вести себя с "железным" лидером, который сожалеет о распаде советской империи", - пишет The Washington Times.

В то время как Трамп похвалил Путина как "сильного" лидера, обменявшись с ним комплиментами, генерал морской пехоты в отставке Джеймс Н. Мэттис заявил в мае 2015 года, что среди глобальных угроз "в ближайшем будущем, я считаю, самой опасной может быть Россия".

"Очень, очень сложно отказаться от некоторых утверждений, которые он сделал о Западе, и я думаю, что сейчас люди задаются вопросом, не сошел ли Путин с ума, не бредит ли он. И я считаю, что мы должны смотреть на это с той точки зрения, что у нас есть проблема с Россией, а не только с Путиным, - заявил Мэттис. - Говорят, что, когда Путин уйдет в отставку, дела наладятся. Я считаю, что это пустая фантазия. У России самые длинные границы в мире. Она находится в превосходном стратегическом положении".

Назвав вмешательство Путина на Украине "войной", Мэттис заявил: "Путин ложится спать, зная, что он может нарушать все правила, а Запад будет пытаться их соблюдать. Это очень опасная двойственность в сложившейся в мире ситуации".

"По сути дела, Россия пытается создать сферу влияния, включив в нее нестабильные страны у себя на периферии, напуганные тем, что на их государственные системы ведется атака", - сказал генерал.

"В его лекции был затронут вопрос, в котором они с Трампом, скорее, соглашаются: союзники НАТО не тратят достаточно средств на оборону", - отмечает автор статьи Роуэн Скарборо.

Специалист по России Джейкоб У. Кипп отмечает, что для того, чтобы понять, как администрация Трампа, в конечном итоге, будет вести себя с Путиным, нужно включить сюда третьего игрока - будущего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. "Генерал-лейтенант армии в отставке налаживал связи с Россией на посту главы Разведывательного управления Минобороны США, поскольку он считает основной угрозой радикальный ислам, а не Россию", - уточняет издание.

"Это объединяет его с Дональдом Трампом, - заявил Кипп. - Оба они стремятся к окончательной победе в войне против терроризма, но не готовы подтолкнуть страну к мобилизации для тотальной войны, которой может потребовать такая "победа". Ни тот, ни другой, кажется, не готовы продолжать войну на истощение, которая ведется в ограниченных масштабах при помощи дронов и спецназа. Оба испытывают искушение счесть Путина естественным союзником в этой войне, поскольку Россия борется с радикальным исламом на Кавказе".

Но, по словам Киппа, Трамп и Флинн не осознают того, что главным приоритетом Путина является создание "культа всего русского" с целью сохранить единство страны.

"Как будут соотноситься между собой Мэттис и Флинн? Мэттис посвятил свою жизнь изучению и анализу военной истории, дипломатии и военного дела. Флинн - активный борец с бюрократией, который, в отличие от отставного морского пехотинца, рано стал заместителем Трампа в предвыборной кампании", - рассуждает автор.

"У генерала Мэттиса превосходная репутация тактика и общевойскового командира, - отмечает Кипп. - Неизвестны его стратегическое видение и способность понимать то, как ведется игра с применением жесткой и мягкой силы".