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7 декабря 16, 13:59
Кто придет после Меркель?
Меркель
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Когда-то эра канцлера Ангелы Меркель подойдет к концу. В 2021 году может закончиться возможный четвертый срок Меркель.

Когда-то эра канцлера Ангелы Меркель подойдет к концу. В 2021 году может закончиться возможный четвертый срок Меркель. Что же будет потом? Самый большой шанс занять пост федерального канцлера - у нынешнего министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Так, из всей "правящей команды" Германии 58-летняя фон дер Ляйен является, как отмечает издание, первым претендентом на роль преемника Меркель. Тем не менее, из-за того, что многие в партии "Христианско-социальный союз" не питают к ней особого доверия, ее результат на партийном съезде оказался довольно скромным: за кандидатуру фон дер Ляйен в качестве заместителя председателя партии проголосовали только 72,4% делегатов, что стало худшим результатом среди всех претендентов.

43-летняя Юлия Клёкнер долгое время считалась самой большой надеждой ХДС. Изначально она хотела возглавить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, и многие полагали, что пост регионального премьер-министра будет лишь промежуточным звеном на пути к более высоким должностям. Но в марте Клёкнер упустила победу, в результате чего ей еще пять лет придется находиться в оппозиции.

Тем не менее, на партийном съезде ХДС в Эссене Клёкнер получила лучший результат на пост партийного заместителя - 86,5%. В то же время двумя годами ранее Клёкнер получила 96,5%. Кроме того, перед тем как подняться на федеральный уровень, политику, как подчеркивает журнал, необходимо выиграть выборы в своем родном регионе, поэтому Клёкнер выбывает из выборов 2021 года.
Inopressa
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