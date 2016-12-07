Bloomberg:В 2017-м нас ждет президентство Ле Пен и "Фрекзит"

Год спустя после своего предсказания "Брекзита" агентство Bloomberg предвещает в 2017 году приход президента Ле Пен и "Фрекзит"

"Американское агентство Bloomberg публикует свой "Пессимистический гид по миру в 2017 году", и он малоутешителен", - сообщает Робин Панфили на портале Slate.fr.

"На что будет похож мир в предстоящие недели и месяцы? Bloomberg в этом году снова бросает вызов, пытаясь вообразить, какие события и новости способны воплотиться в реальность в течение 2017 года. Собственно говоря, "Пессимистический гид" стремится предсказать, что внезапно наступит в мире в наихудшем случае, с учетом современной обстановки и экономических, географических, политических и военных изменений, к которым мы движемся", - говорится в статье.

"В прошлом году в своем "Пессимистическом гиде" на 2016 год агентству Bloomberg удалось предсказать "Брекзит" и выход Великобритании из Евросоюза. Агентство также предугадало победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Два важных прогноза, которые, стоит напомнить, на самом деле увидели свет", - пишет автор.

"Так, на 2017 год Bloomberg предсказывает победу Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции и в последующие месяцы проведение референдума о выходе Франции из Евросоюза. По образу и подобию "Брекзита" вот вам и "Фрекзит". В Европе сценарий отнюдь не радужный: агентством предсказан конец Шенгенской зоны", - продолжает автор.

В Германии Ангела Меркель проиграет выборы. В Италии лидер популистского движения "Пять звезд" Беппе Грилло придет к власти и запустит идею референдума о повторном введении итальянской лиры. В Соединенном Королевстве Терезу Мэй обгонит и превзойдет кандидат, придерживающийся более жесткой линии по "Брекзиту", после того, как дискуссии о внедрении "Брекзита" приведут к чему-то конкретному. В Греции экономический кризис продолжится, но на этот раз никакой финансовой помощи не предвидится, добавляет Bloomberg.

"В США популярность Дональда Трампа резко возрастет, в частности, благодаря серьезной налоговой реформе, - передает автор. - Именно из Калифорнии начнется формирование политической оппозиции, выступающей против нового американского президента. "Калекзит" также увидит свет в знак протеста против отсутствия должных мер по охране окружающей среды".

"Дональд Трамп приостановит членство США в НАТО и затем в ООН, "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.) воспользуется этим международным разъединением, чтобы распространить свое влияние в Центральной Азии и добиться фактического господства в Афганистане, в частности, благодаря наркотрафику. После того, как мир обнаружит, что Северная Корея уже окончательно в состоянии оснастить свои ракеты ядерными боеголовками, политическое влияние США в Азии ослабеет, что подтолкнет Дональда Трампа попросить помощи у Китая", - передает Slate.fr.

"Среди других сценариев, рассматриваемых агентством Bloomberg, обнаруживается возвращение путинской России в милость на международной арене, но также и разоблачения, связанные с устройствами для прослушки, подсоединенными к объектам прослушивания, которые изготовят Amazon, Apple и Google. Дональд Трамп отложит процесс нормализации дипломатических отношений между Кубой и США, что подтолкнет остров к новому открытию своих дверей перед российскими спецслужбами в Гаване", - заключает автор статьи.