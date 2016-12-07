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7 декабря 16, 18:13
Трамп отрицает вмешательство Кремля в выборы в США
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Избранный американский президент не верит, что Россия могла быть причастна к краже хакерами переписки штаба Хиллари Клинтон.
Избранный американский президент не верит, что Россия могла быть причастна к краже хакерами переписки штаба Хиллари Клинтон. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не верит во вмешательство России в ход президентской гонки в стране.

Об этом он рассказал журналу Time, который признал Трампа человеком года.

Он отметил, что не верит, что Россия могла быть причастна к краже хакерами переписки штаба Хиллари Клинтон, которая была опубликована WikiLeaks.

"Я не верю. Я не считаю, что они вмешивались", - сказал Трамп.

Напомним, Клинтон заявляла, что кибератаки на США исходят от Путина.

В Вашингтоне также прозвучали заявления, что за взлом почты Клинтон ответственны российские спецслужбы, а их публикация на руку "Дональду Трампу, которому Москва якобы благоволит".
Korrespondent
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