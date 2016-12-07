Трамп отрицает вмешательство Кремля в выборы в США

Об этом он рассказал журналу Time, который признал Трампа человеком года.





Он отметил, что не верит, что Россия могла быть причастна к краже хакерами переписки штаба Хиллари Клинтон, которая была опубликована WikiLeaks.





"Я не верю. Я не считаю, что они вмешивались", - сказал Трамп.





Напомним, Клинтон заявляла, что кибератаки на США исходят от Путина.





В Вашингтоне также прозвучали заявления, что за взлом почты Клинтон ответственны российские спецслужбы, а их публикация на руку "Дональду Трампу, которому Москва якобы благоволит".