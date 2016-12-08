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8 декабря 16, 10:58
Германия из-за мигрантов ударилась в строительство
Германия
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В ФРГ – подъем во всех сегментах строительного бизнеса.
В ФРГ – подъем во всех сегментах строительного бизнеса.

В 2017 году локомотивом экономики Германии станет строительная отрасль. Таким мнением поделился новый президент Главного объединения строительной промышленности ФРГ Петер Хюбнер.

По информации Die Welt, жилищное строительство подстегнули сверхдешевая ипотека и рост населения за счет миграции. Отмечается, что подъем одновременно во всех сегментах строительного бизнеса наблюдается в Германии впервые более чем за 20 лет.

По словам Хюбнера, жилищное строительство сохранит высокие темпы и в следующем году. Предположительно, в следующем году будут сданы более 300 тысяч квартир.

Одной из основных причин строительного бума является очень дешевая ипотека (примерно 2% годовых) возможная в результате политики сверхдешевых денег, проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ) для предотвращения нового долгового кризиса в ЕС.

Ощутимый импульс строительству придал также небывалый приток беженцев. Об этом говорит резкий рост числа разрешений на сооружение квартир в общежитиях, предназначенных, в основном, для приема соискателей убежища.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 декабря в Германии мигрант изнасиловал и убил дочь чиновника. 
Korrespondent
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