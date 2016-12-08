Германия из-за мигрантов ударилась в строительство

В 2017 году локомотивом экономики Германии станет строительная отрасль. Таким мнением поделился новый президент Главного объединения строительной промышленности ФРГ Петер Хюбнер.

По информации Die Welt, жилищное строительство подстегнули сверхдешевая ипотека и рост населения за счет миграции. Отмечается, что подъем одновременно во всех сегментах строительного бизнеса наблюдается в Германии впервые более чем за 20 лет.

По словам Хюбнера, жилищное строительство сохранит высокие темпы и в следующем году. Предположительно, в следующем году будут сданы более 300 тысяч квартир.





Одной из основных причин строительного бума является очень дешевая ипотека (примерно 2% годовых) возможная в результате политики сверхдешевых денег, проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ) для предотвращения нового долгового кризиса в ЕС.





Ощутимый импульс строительству придал также небывалый приток беженцев. Об этом говорит резкий рост числа разрешений на сооружение квартир в общежитиях, предназначенных, в основном, для приема соискателей убежища.





Как сообщал Корреспондент.net, 4 декабря в Германии мигрант изнасиловал и убил дочь чиновника.



