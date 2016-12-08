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8 декабря 16, 13:49
Трамп отрицает, что серверы DNC взломала Россия
Трамп
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Трамп полагает, что разведслужбы США руководствовались политическими мотивами, когда установили, что за хищением и оглаской электронных писем избирательного штаба Клинтон и DNC стояли хакеры, которым покровительствовало российское государство.

"Избранный президент США Трамп полагает, что американские разведслужбы руководствовались политическими мотивами, а не убедительными доказательствами, когда в нынешнем году установили, что за хищением и оглаской служебных электронных писем избирательного штаба г-жи Клинтон и Национального комитета Демократической партии (DNC) стояли хакеры, которым покровительствовало российское государство", - пишет обозреватель The Huffington Post Кристина Уилки.

"Я в это не верю. Я не верю, что вмешалась [Россия]", - сказал Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в среду.

"Это превратилось в повод для насмешек, а не в аргумент, - добавил Трамп. - Каждый раз, когда я что-нибудь делаю, они говорят: "Ой, это Россия вмешалась".

"Когда журналисты Time спросили Трампа, "руководствовались ли политикой" выводы профессиональных американских разведчиков, проанализировавших хакерские атаки, он ответил: "Думаю, да", - пишет издание.

Обозреватель комментирует: "Поразительно, что избранный президент США обвиняет разведывательное сообщество своей страны - 16 самостоятельных ведомств, тысячи сотрудников, многие из которых делают опасную работу в полной безвестности, - в сговоре с целью обмануть страну ради усиления одного политического кандидата в ущерб другому".

По мнению издания, высказывания Трампа еще сильнее оттолкнут от него кадровых американских разведчиков, которые уже встревожены его решением обойтись без большей части ежедневных докладов разведки и удручены его готовностью повторять ложную информацию.

В интервью Time Трамп заявил, что за взломом DNC "могла стоять Россия, или Китай, или какой-то парень, сидящий у себя дома в Нью-Джерси".

"Это прямо противоречит выводам американских разведчиков", - подчеркивает автор.

Inopressa
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