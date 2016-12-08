Россия - звезда без сияния

России не хватает модели, которая делала бы ее привлекательной для собственных граждан и соседей, пишет на страницах Sueddeutsche Zeitung обозреватель издания Юлиан Ханс.

"Владимир Путин знает, как удовлетворить имперскую тоску своих соотечественников, - замечает автор. - Впервые после распада СССР страна раздвинула свои границы, аннексировав Крым. У граждан это вызвало волну патриотизма, у соседей - страх. При царе границы России простирались до Тихого океана, коммунисты вообще ставили перед собой цель совершить мировую революцию. Ведя войну на Украине и в Сирии, Путин по-новому формулирует вопрос о месте России в Европе и в мире".

"Можно ли исправить последствия "крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века", как называл Путин развал Советского Союза? - задается вопросом Ханс. - Поиск ответа на этот вопрос затянулся на 25 лет. Вопреки расхожему мнению, 25 лет назад главы российской, украинской и белорусской республик в составе СССР встретились не для того, чтобы распустить Советский Союз. Беловежские соглашения были попыткой найти новую форму интеграции, после того как, начиная с мая 1989 года, независимости стали добиваться одна за другой республики, входившие в состав СССР".

"Однако СНГ изначально был мертворожденным проектом, впрочем, как и попытки Путина вдохнуть жизнь в Евразийский экономический союз. А необходимость в дееспособной модели при этом ощущается сегодня как никогда", - констатирует журналист.

"Западноевропейские государства после окончания Второй мировой войны пошли по пути интеграции и гармонизации интересов. Путин то и дело обращается в адрес Вашингтона с требованием вести переговоры на равных - при этом для успешной интеграции на постсоветском пространстве этот принцип должен действовать и в отношении Киева, Минска или Тбилиси", - комментирует Ханс.

"Несомненно, кризис сегодня переживает и ЕС. Но по диаметрально противоположным причинам. СССР распался, потому что ему не хватало притягательной силы. А многие проблемы Евросоюза связаны как раз с последствиями его успеха. Европа стала целью огромного количества людей, ее соседи хотят иметь отношение к ее успеху, безопасности и свободе. В России же, - рассуждает автор, - продолжается тот же самый кризис, который привел 25 лет назад к развалу Советского Союза. Какое-то время эта слабость маскировалась за счет нефтяного бума - сегодня Кремль пытается нивелировать кризис за счет военных кампаний. Именно отсутствие у России привлекательности - а не многолетние попытки вывести Украину из зоны московского влияния - и вызвало украинский кризис".

По мнению автора статьи, хотя Россия и унаследовала от СССР ядерные ракеты и постоянное членство в Совбезе ООН, в экономическом плане она играет в одной лиге с Испанией. "Многие государства в Центральной Азии и на Кавказе по-прежнему зависят от России. Но на одних угрозах и шантаже надежный союз долго не продержится. Пока Россия не сформирует модели, привлекательной для собственных граждан и соседей, она не сможет долго играть роль супердержавы", - резюмирует журналист.