Путин не допустит переизбрания Меркель

В интервью немецкому таблоиду Bild он высказал свое мнение, чего Германии и Ангеле Меркель надо ждать от России и как президент Путин попытается не допустить ее переизбрания.

"Согласно моим ожиданиям, из России следует ждать двух видов "нападений", - заявил эксперт: - Первое - это обычные кибератаки, вроде тех, с которыми столкнулись в компании Telecom. Их цель заключается в нанесении ущерба и создании у жителей Германии чувства, будто правительство не может их защитить. Второе - это целенаправленные атаки на людей, которые выступают против агрессии России, в частности на Ангелу Меркель. Следовательно, стоит ждать атак хакеров на личные е-мейл аккаунты политиков партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) и их родственников".

Одновременно с этим, по словам Янды, "будут запущены фейковые новости, для того чтобы облить их грязью в личной жизни". Главная задача - "представить Меркель в образе разжигательницы войны и политика, который продвигает не немецкие, а американские интересы".

"Я ожидаю крупномасштабной дезинформационной кампании против канцлера Меркель, - продолжил эксперт. - Будут предприняты попытки подорвать ее легитимность на различных уровнях. Так, все плохое, что происходит в Германии в связи с волной иммиграции, будет представлено как личный провал Меркель. В итоге на основе ее политики будут смоделированы самые худшие сценарии. Также кампания будет преследовать цель выставить Меркель не совсем честным человеком и убедить общество в том, что ей нельзя доверять".

"Помимо этого, я полагаю, что Россия предпринимает активные действия, с тем чтобы соглашение по беженцам между Евросоюзом и Турцией было разорвано уже следующей весной. Ведь это даст пропагандистской кампании новых беженцев и подольет масла в огонь", - передает издание слова Янды.