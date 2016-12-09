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9 декабря 16, 10:08
Контрразведка ФРГ видит угрозу для немецких политиков
ФРГ.Германия.
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Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) предупреждает, что западные демократии и особенно высокопоставленные немецкие политики в скором времени могут стать "целью российских пропагандистских и хакерских кампаний".

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) предупреждает, что западные демократии и особенно высокопоставленные немецкие политики в скором времени могут стать "целью российских пропагандистских и хакерских кампаний", пишет Frankfurter Allgemeine.

По данным ведомства, речь идет о "новой тенденции: российские государственные организации проводят кибератаки "под прикрытием" якобы активистов-хакеров". В частности, многие из таких кибератак осуществляются "под фальшивым флагом" группы хакеров APT28.

"Подобные действия представляют собой до сих пор неизвестный вид киберкампаний из России", - говорится в заявлении BfV. В целом, с начала украинского кризиса в ведомстве констатируют "значительный рост" российской пропагандистской и дезинформационной деятельности в Германии, добавляет корреспондент.

Кроме того, глава ведомства Ханс-Георг Маасен указал на все более агрессивный кибершпионаж в политической сфере. "В кибероперациях мы видим потенциальную угрозу для членов немецкого правительства, депутатов Бундестага и сотрудников демократических партий", - заявил Маасен в Берлине. Глава контрразведки также опасается, что "информация, похищенная в ходе атак на компьютерные системы, может быть использована в предвыборной гонке для дискредитации немецких политиков", передает автор.

Inopressa
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