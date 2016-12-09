В Южной Кореи объявлен импичмент президенту

Парламент Южной Кореи выступил за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе. "За" такое решение проголосовали 234 из 300 депутатов.

Теперь судьбу Пак Кын Хе будет решать Конституционный суд. Рассмотрение этого дела займет не менее 180 дней.

Новые президентские выборы в Южной Корее пройдут через 60 дней после сложения полномочий действующего главы государства.

Как сообщал Корреспондент.net, скандал вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе разгорелся после того, как стало известно, что ее подруга Чхве Сун Силь правила тексты выступлений главы государства до того, как они были публично прочитаны. При этом она не была госслужащей.

На фоне политического кризиса Пак Кын Хе уже провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.

Однако это не помогло. Только в минувшую субботу, 3 декабря, демонстрации за отставку Пак Кын Хе собрали около 1,7 млн человек в Сеуле, а по всей стране – 2,3 млн.