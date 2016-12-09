Трамп намерен быть президентом и продюсером реалити-шоу

Об этом сообщили в пресс-службе руководства канала. Дональд Трамп был ведущим этой программы с 2008 по 2015 год. Но летом того же года канал разорвал с ним контракт из-за скандальных высказываний Трампа о мексиканцах, которые он делал еще в начале своей президентской кампании. После этого случай программа вообще перестала выходить в эфир

Показ новых серий программы начнется со следующего года второго января. Ведущим шоу станет голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Трамп уволил сына своего будущего советника.