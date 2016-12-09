Почему Путин позволяет Израилю атаковать Асада?

Израиль атакует сирийские цели - Россия молчит, несмотря на то, что Кремль является союзником диктатора Асада. Между Россией и Израилем существуют определенные договоренности на этот счет, пишет на сайте Die Welt Гил Ярон.

Как передает сирийское информагентство Sana, речь идет об израильской атаке на цели на военном аэродроме Меззе в пригороде Дамаска, удар нанесен ракетами "земля-земля" с Голанских высот. "Это уже второй подобный ракетный удар за последние две недели - и если за ним действительно стоят израильтяне, то их целью, скорее всего, является стратегически важное вооружение, размещенное на аэродроме перед отправкой "Хизбалле", - комментирует автор статьи.

"Сирийский режим, - сообщает Ярон, - резко отреагировал на ракетный удар, обвинив "израильских врагов" в пособничестве террористическим организациям. Но все ограничилось лишь заявлениями - и молчанием со стороны Москвы. Казалось бы логичным, что Кремль должен был воспринять удары израильтян по проправительственным целям как провокацию".

Но, вероятно, рассуждает журналист, "Россия и Израиль в последнее время нацелены на разрядку напряженности в двусторонних отношениях и вступили в фазу своего рода прагматичного сосуществования. Еще год назад все обстояло иначе: когда в сентябре 2015 года Россия разместила в Сирии военные самолеты для поддержки Асада, Израиль забеспокоился. Особую озабоченность израильской стороны вызывал зенитно-ракетный комплекс С-400".

"С ним русские могли распознать любой самолет, который поднимался в небо над Израилем", - говорится Алекс Тенцер, эксперт в области российско-израильских отношений. Для израильтян это становилось существенной проблемой.

"Дело в том, - поясняет автор, - что с момента второй войны с Ливаном в 2006 году, в ходе которой "Хизбалла" обстреливала израильскую территорию тысячами ракет, Израиль строго придерживается красной линии, которую в апреле этого года публично определил премьер-министр Нетаньяху: "Мы не допустим, чтобы "Хизбалла" получила современное оружие через Сирию или Ливан". Получается, что ракетно-зенитный комплекс русских ставил под вопрос подобную стратегию, добавляет журналист.

"Но вместо конфронтации с влиятельной Москвой Израиль избрал путь сотрудничества - в 2015 году Нетаньяху начал искать подход к Путину. В то время как Запад ввел антироссийские санкции, Израиль налаживал переговорный процесс, целью которого стало более тесное сотрудничество". С того момента стороны находятся в постоянном контакте", - говорится в статье.

Это касается и представителей обоих армий. Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель ездил в Москву для обсуждения механизма согласования военных операций в Сирии. "Обе стороны заинтересованы в том, чтобы избежать недоразумений", - отмечает Тенцер.

"Механизм прошел успешную апробацию: например, несколько месяцев назад российский истребитель нарушил воздушное пространство Израиля и без последствий вернулся обратно - в отличие от инцидента с российским военным самолетом, сбитым предположительно в турецком воздушном пространстве, за чем последовал серьезный кризис в российско-турецких отношениях".

"В октябре официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков предупредил США, что все удары по контролируемой режимом территории будут расцениваться как угроза для российских военных. Однако в случае с Израилем действуют другие правила", - отмечает автор.

"Россия преследует в Сирии геостратегические интересы. Но при этом она не хочет настраивать против себя такую региональную державу, как Израиль", - указывает Тенцер.

Израиль, со своей стороны, признал интересы Путина в Сирии, несмотря на то, что Россия спасла Асада, партнера Ирана и "Хизбаллы", объявивших своей целью уничтожение Израиля. В итоге Россия сама не уничтожает оружие, предназначенное для "Хизбаллы", но позволяет израильтянам действовать в этом направлении на сирийской территории, говорится в статье.