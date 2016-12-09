Россия врет, что бои в Алеппо прекращены

В четверг российские официальные лица заявили, что сирийская армия прекратила боевые действия в городе Алеппо ради эвакуации гражданских лиц, пишет The New York Times. "Но жители анклава, удерживаемого повстанцами, сообщили, что после интенсивных бомбежек, которые были в течение дня, бои продолжались", - отмечает журналистка Энн Барнард.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что затишье позволит эвакуировать 8 тыс. гражданских лиц.

"Он не привел конкретные детали плана эвакуации. Между тем в районах Восточного Алеппо, все еще подконтрольных повстанцам, гражданские лица испытывали панику после того, как за день, по словам спасателей, при авиаударах погибли не менее 50 человек. Жители говорили, что из-за яростных боев не смогли бежать в этот день из города", - пишет журналистка.

"По телефону жители говорили, что им слышен шум от беспилотников и выстрелы из танков и выражали опасения, что правительственные силы наступают на несколько кварталов, все еще обороняемых повстанцами. Несколько человек сказали, что не слышали о предложениях провести эвакуацию, и умоляли сообщать им о любых шансах на бегство", - говорится в статье.

Спецэмиссар ООН по делам Сирии Стаффан де Мистура сказал журналистам, что не может проверить, прекратились ли боевые действия и разрешают ли гражданским лицам эвакуироваться. Он потребовал, чтобы правительство разрешило гражданским покинуть город на условиях безопасности и под защитой сотрудников ООН.

Ранее Де Мистура на закрытом заседании Совета Безопасности ООН "заявил, что к концу года правительственные силы, возможно, возьмут под контроль кварталы Алеппо, подконтрольные повстанцам. Он призвал разрешить повстанческим силам выйти из города на условиях безопасности, если они сами того пожелают", - пишет газета, пересказывая слова дипломатов, которые были на заседании.

"В четверг мольбы о помощи из Восточного Алеппо поступали все чаще, а врачи предостерегли, что теперь в состоянии оказывать только первую помощь", - отмечает Барнард. Некоторые жители, с которыми удалось связаться по телефону и СМС, укрылись в центре анклава, подальше от линии фронта, другие оставались у окраин, надеясь эвакуироваться, но жаловались, что воюющие стороны не желают временно прекратить бои, чтобы их выпустить.

"Организация "Белые каски", которая спасает людей с мест бомбежек и финансируется западными странами, заявила, что опасается массовых убийств, и попросила эвакуировать своих волонтеров, обвиняемых сирийским правительством в сговоре с террористами", - сообщает журналистка. "Если нас не эвакуируют, наших волонтеров ждут пытки и казни в тюрьмах режима", - сказано в заявлении.