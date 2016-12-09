Сенаторы призывают Трампа быть жестче с Россией

Соответствующее письмо, которое было направлено Трампу, подписали 12 республиканцев и 15 демократов. Как сообщает информагентство Reuters, в документе, в частности, сказано, что Россия продолжает агрессию против Украины и неоднократно отказывалась уважать территориальную целостность страны и суверенное право выбирать свою собственную судьбу.

Мы повторяем наш призыв к Соединенным Штатам в необходимости увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины, - говорится в письме. Сенаторы также заверили Трампа, что США не должны признавать аннексию Россией Крыма, а также не должны отменять санкции, которые уже наложены на Россию за ее действия на востоке Украины.

Журналисты агентства также отметили, что среди сенаторов-республиканцев, подписавших письмо числятся председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн и глава подкомитета по ассигнованиям, который осуществляет надзор за Государственным департаментом Линдси Грэм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенаторы США Маккейн и Грэм посетят Украину в декабре.