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9 декабря 16, 12:39
Сенаторы призывают Трампа быть жестче с Россией
Трамп
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27 американских сенаторов призвали новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа занять жесткую позицию в отношении Российской Федерации.

Соответствующее письмо, которое было направлено Трампу, подписали 12 республиканцев и 15 демократов. Как сообщает информагентство Reuters, в документе, в частности, сказано, что Россия продолжает агрессию против Украины и неоднократно отказывалась уважать территориальную целостность страны и суверенное право выбирать свою собственную судьбу.

Мы повторяем наш призыв к Соединенным Штатам в необходимости увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины, - говорится в письме. Сенаторы также заверили Трампа, что США не должны признавать аннексию Россией Крыма, а также не должны отменять санкции, которые уже наложены на Россию за ее действия на востоке Украины.

Журналисты агентства также отметили, что среди сенаторов-республиканцев, подписавших письмо числятся председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн и глава подкомитета по ассигнованиям, который осуществляет надзор за Государственным департаментом Линдси Грэм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенаторы США Маккейн и Грэм посетят Украину в декабре.
URA-Inform
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