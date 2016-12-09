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9 декабря 16, 15:17
Квоты на прием мигрантов в ФРГ растут
нелегальные,мигранты
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Большая часть беженцев, приехавших в Германию за защитой, получила право остаться: в период с июля по сентябрь Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) признавало статус беженца за каждыми тремя из четырех соискателей.

Большая часть беженцев, приехавших в Германию за защитой, получила право остаться: в период с июля по сентябрь Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) признавало статус беженца за каждыми тремя из четырех соискателей, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на находящийся в распоряжении издания официальный ответ ведомства на запрос депутата от партии "Левые" Уллы Йельпке. Таким образом, в третьем квартале текущего года квота на предоставление статуса беженцев оказалась максимальной за все время.

Статус беженцев, согласно документу, получили практически все мигранты из Сирии и Эритреи. В свою очередь, из марокканцев и алжирцев каждый 11-й получил официальное подтверждение властей о том, что у себя на родине ему угрожает опасность.

Всего, по данным центрального регистра иностранцев, на конец сентября в Германии находилось 788 тыс. мигрантов с неопределенным статусом, 54 тыс. из них вообще не подавали ходатайства о предоставлении убежища. Корреспондент поясняет, что в среднем мигрант может находиться в Германии до восьми месяцев без подачи заявления об убежище. Затем еще в среднем шесть с половиной месяцев приходится ждать решения властей.

Из 135 тыс. мигрантов, которым в 2014-2015 годах было отказано в предоставлении статуса беженца, на территории ФРГ на конец сентября продолжают оставаться 50 тыс., добавляет Sueddeutsche Zeitung.

Inopressa
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