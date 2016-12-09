ЕС готовит почву для безвиза с Украиной и Грузией

Страны ЕС договорились упростить процедуру, которая позволяет приостанавливать соглашения о безвизовом режиме с государствами, не входящими в этот блок, сообщают журналисты The Wall Street Journal Лоренс Норман и Маартен ван Тартвийк. "Это устраняет препятствия для новых соглашений по поводу виз с Украиной и Грузией", - поясняют авторы.

Тем временем в Нидерландах снова ратуют за ратификацию правительством торгового соглашения ЕС с Украиной.

Газета сообщает: "Новый механизм приостановления будет распространяться на более чем 50 соглашений о безвизовом режиме, в том числе с США, Канадой, Японией, Бразилией и Израилем. Столицы стран ЕС открыто заявляли, что пересмотр этих механизмов - условие заключения соглашений о безвизовом режиме с Грузией и Украиной. Теперь эти соглашения, по идее, будут заключены в начале 2017 года".

Авторы перечисляют, в каких случаях ЕС сможет временно отменять безвизовый режим с какой-либо страной: 1. если резко возрастет число ее граждан, находящихся в пределах ЕС нелегально; 2. если сильно увеличится количество прошений на получение убежища; 3. если страна перестанет принимать назад лиц, которых ЕС отказался признать беженцами.

Президент Европейского Совета Туск сказал в четверг, что теперь ЕС "вышел на финишную прямую к безвизовому режиму для Украины и Грузии". Ожидается, что на следующей неделе это подтвердят лидеры стран ЕС, передают журналисты.

В четверг голландский консультативный совет по внешней политике призвал правительство Нидерландов ратифицировать соглашение ЕС-Украина. "Сохранение европейского единства - лучший ответ российской внешней политике, направленной на дестабилизацию границ Европы", - сказано в его заявлении.

Сейчас по просьбе премьер-министра Нидерландов чиновники ЕС составляют декларацию лидеров стран ЕС. Она разъяснит, какие обязательства не охвачены соглашением ЕС-Украина. "В ней будет сказано, что соглашение не предоставляет Украине путь к автоматическому членству в ЕС, а также, по словам чиновников, что соглашение не обязательно влечет за собой дополнительную крупную финансовую помощь Украине, не предполагает никаких гарантий безопасности для Киева и не дает украинским гражданам права на работу в ЕС", - говорится в статье.