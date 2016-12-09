США обяжут дипломатов РФ уведомлять о своих перемещениях

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США предлагает обязать работающих в стране российских дипломатов уведомлять американские власти обо всех своих поездках по территории США. Такое предложение содержится в обновленном варианте законопроекта о финансировании американских спецслужб в 2017 финансовом году, принятом Палатой представителей вечером 8 декабря, сообщил DW пресс-секретарь главы комитета Девина Ньюнса.

Документ предписывает Госсекретарю США при взаимодействии с директором Федерального бюро расследований и главой Национальной разведки "установить режим обязательного предварительного уведомления, регулирующий все поездки аккредитованных дипломатических и консульских сотрудников Российской Федерации в Соединенных Штатах".





Указанные чиновники также должны разработать механизмы обмена информацией о поездках российских дипломатических сотрудников и об установленных и возможных нарушениях дипломатами режима уведомлений. Кроме того, говорится в законопроекте, госсекретарь будет обязан ежеквартально предоставлять в профильные комитеты Конгресса письменный отчет о количестве поданных уведомлений и совместно с директорами ФБР и Национальной разведки отчитываться о случаях нарушения российскими дипломатами установленных правил. Исполнение этих предписаний должно начаться не позднее, чем через 90 дней после окончательно принятия законопроекта, который еще должен получить одобрение Сената и президента.





Раздел обновленного законопроекта, регулирующий передвижения российских дипломатов в США, содержит ряд существенных изменений по сравнению с предыдущей версией, принятой Палатой представителей 30 ноября. В ней дипломатическим сотрудникам разрешалось совершать поездки без предварительного уведомления на расстояние не более 25 миль (40 километров) от их офисов.





В документе также отмечалось, что в течение календарного квартала власти США могут запретить российским дипломатам выезжать дальше, чем на 25 миль от их офисов, если до конца предыдущего квартала директор ФБР не предоставил в профильные комитеты Конгресса письменное подтверждение того, что его бюро не зафиксировало нарушений режима уведомлений дипломатическими сотрудниками. Из новой версии законопроекта оговорка о расстоянии, не превышающем 25 миль, была удалена.





Новое предложение американских властей вызвало возмущение в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пригрозила, что в случае введения новых ограничений на передвижения российских дипломатов в США Россия в ответ примет аналогичные меры.



