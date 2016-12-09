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9 декабря 16, 17:21
Лукашенко жестко прошелся по Россельхознадзору
Лукашенко
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Глава государства возмутился из-за претензий ведомства к белорусским продуктам.
Глава государства возмутился из-за претензий ведомства к белорусским продуктам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. Об этом он заявил на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает БЕЛТА.

"У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит", – сказал Лукашенко.

Говоря о Таможенном кодексе, Лукашенко подчеркнул, что при его принятии все должно быть учтено.

"Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза – Россия и Казахстан – могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть. У них денег немерено, знаете от чего. То у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", – напомнил президент Беларуси.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Александр Лукашенко заявил, что в отношениях с Россией наметилось "слишком много проблем". По его словам, белорусские товары при поставках в Россию блокируются, особенно продукты питания, "которые ЕС закупает и готов закупать, но в России они почему-то некачественные".
Korrespondent
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