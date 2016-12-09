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9 декабря 16, 17:40
США отправят войска в Европу еще до инаугурации Трампа
армия США
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Американские батальоны отправятся в Германию.
Американские батальоны отправятся в Германию.

США отправят в Германию войска до дня инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа в январе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.

Сообщается, что из Германии американские батальоны отправятся в Польшу, откуда, после испытаний системы, часть военных вернется в Германию, а другие будут размещены в странах Балтии и в Румынии.

Генерал армии США Кертис Скапаротти заявил изданию, что некоторые части могут быть переброшены в Европу после рождественских праздников. На прошлой неделе в армии США проводились учения, чтобы подготовиться к отправке в страны Евроы, уточняет издание.

Закончить переброс войск в Восточную Европу планируется к маю 2017 года. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

Отметим, в прошлом месяце Россия перебросила Искандеры в Калининград. В НАТО негативно оценили переброску ракетных комплексов РФ.

Также в прошлом месяце глава польского Минобороны заявил, что США готовы разместить войска в Польше.
Korrespondent
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