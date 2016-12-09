Эрдоган продолжает задерживать подозреваемых в перевороте

Все они подозреваются в попытке переворота в Турции. Известно, что как минимум 87 гражданских лиц, среди которых были замечены ученые и сотрудники Стамбульского университета, были арестованы сегодня утром, в пятницу 9 декабря.

Согласно сведениям, полученным от прокуратуры, 87 задержанных происходят из 12 провинций. Все они обвиняются в тайном сотрудничестве с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Именно этого человека подозревают в попытке организации государственного переворота в стране. Ранее, почти 20 тысяч академиков лишили права преподавать в стране.

Как сообщал "УРА-Информ", правоохранители всерьез заинтересовались родственниками Гюлена. Племянника и племянницу общественного деятеля уличили в пользовании секретными системами.