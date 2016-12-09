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9 декабря 16, 18:01
ЕС продлит санкции против России на полгода
санкции
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Формальный процесс согласования этого решения завершится до 20 декабря.
Формальный процесс согласования этого решения завершится до 20 декабря.

Евросоюз на полгода продлит основные экономические санкции в отношении России на последнем в 2016 году заседании Европейского совета в Брюсселе 15 декабря. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Нет сомнений в том, что срок действия санкций, который истекает в конце января, на брюссельском саммите будет продлен… Формальный процесс согласования этого решения должен завершиться примерно 20 декабря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти санкции включают "ограничение доступа к международному финансированию, а также сотрудничеству в области обороны и энергетики с Россией в ответ на ее аннексию в марте 2014-го украинского Крыма и поддержку мятежников на востоке Украины".

Как сообщал Корреспондент.net, в последний раз Евросоюз продлевал санкции против РФ на шесть месяцев в сентябре 2016 года. Решение затрагивало 146 человек и 37 юридических лиц из России, Украины и оккупированного Крыма.

В ноябре лидеры США и крупнейших стран Евросоюза договорились о сохранении санкций в отношении России.

А министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что рано отменять санкции против РФ, связав их с выполнением Минских соглашений.
Korrespondent
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