Азербайджан когда-то сказал Москве "нет"

В жесткой борьбе Азербайджану удалось добиться независимости от СССР. Теперь в стратегическом плане отношения с соседней Россией у страны складываются хорошо, но не без противоречий, пишет в комментарии на сайте Die Zeit проректор бакинского Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

"Сегодня Азербайджан пришел к довольно позитивным, прагматичным и взаимовыгодным отношениям с Россией. Объемы торговли растут, обоюдное политическое доверие не может не радовать - как и интенсивный политический диалог, а также тесные контакты между народами. Но так было не всегда. В моей памяти еще живы картинки антимосковских демонстраций в Баку и других городах Азербайджана с 1988 по 1990 год, когда советская империя доживала свои последние дни. Миллионы азербайджанцев выходили на улицы, протестуя против политики Москвы в Нагорном Карабахе. Люди устали от коммунизма и тоталитаризма. Они боролись за независимость, свободу и суверенитет. Ответом Михаила Горбачева на эти протесты были танки", - констатирует автор статьи. 20 января 1990 года были убиты сотни мирных граждан, которые требовали соблюдения своих прав - тогда антироссийские настроения в Азербайджане достигли пика.

"Россия, - продолжает Исмаилзаде, - стала для нас синонимом оккупации Нагорного Карабаха армянами. Было очевидно, кто стоит за военной агрессией, чьим интересам она служит. (...) Даже сейчас, если спросить людей в Азербайджане, можно услышать, что решение карабахского конфликта зависит от Кремля. Москва, похоже, заинтересована в сохранении ситуации "ни войны, ни мира" - это отвечает геополитическим интересам Кремля в стратегически важном регионе Южного Кавказа".

"Однако, несмотря на непростое прошлое и существующие вызовы, Азербайджан и Россия являются сегодня стабильными партнерами. За 25 лет независимости Азербайджан добился беспрецедентных показателей экономического роста", - пишет автор.

И через четверть века после развала СССР в Азербайджане существуют школы, где преподавание ведется на русском языке. "В Баку есть русский театр и Славянский университет. РПЦ и русскоязычное этническое меньшинство ни в чем не ущемлены - их охраняет закон и конституция Азербайджана. Проводимый ежегодно российско-азербайджанский форум в сфере гуманитарного сотрудничества является апофеозом политических и экономических отношений между двумя странами", - утверждает Исмаилзаде.

По мнению автора, секретом этого успеха является, в первую очередь, политический курс руководства обеих стран. "Владимир Путин и Ильхам Алиев понимают значимость наших стран друг для друга и работают над укреплением отношений и прагматического сотрудничества", - говорится в статье.

"Одновременно с этим азербайджанское руководство сумело найти приемлемый способ сказать свое "нет" Москве в вопросах, касающихся национальных интересов и национальных приоритетов. Так, энергетическая безопасность и сотрудничество с Европой не может быть заблокировано какой-либо страной. Несмотря на давление политических кругов Москвы, Азербайджан построил газо- и нефтепровод, чтобы поставлять энергетические ресурсы, которыми богата страна, в ЕС. Поддержка территориальной целостности Украины и других стран СНГ является темой, по которой Азербайджан не готов к компромиссам. Мы верим в мирное урегулирование региональных конфликтов, основанное на принципах международного права и территориальной целостности государства. Азербайджан, - указывает автор статьи, - не является членом ни Таможенного союза, ни Организации договора о коллективной безопасности, ни Евразийского экономического союза".

"Россия - сильный игрок в регионе. (...) Азербайджан и впредь будет тесно сотрудничать с ней для обеспечения мира и стабильности в Каспийском регионе. Вместе с тем мы будем твердо стоять на сохранении своей независимости и суверенитета и выстраивать выгодные отношения с другими соседями - как в Европе, так и в исламском мире", - резюмирует автор.