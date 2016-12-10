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10 декабря 16, 18:37
ЦРУ подтвердило вмешательство Кремля в выборы президента США
Путин
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Надо понимать ментальность граждан единственной супердержавы, чтобы осознать какое это для них оскорбление и вызов. Подобного не случалось со времен Сталина-Гитлера. Для американского обывателя речь уже идет не о каких-то Сирии и Украине, а о них, любимых
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу, сообщает Washington Post.

Согласно сообщению, американские спецслужбы установили связанных с российским правительством лиц, которые передали WikiLeaks письма со взломанного сервера Национального комитета Демократической партии и других источников, в том числе, с компьютера председателя избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Издание отмечаем, что, по мнению ЦРУ, эти лица имели цель нанести ущерб предвыборной кампании Клинтон и оказать помощь Трампу.

Хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на иностранные структуры. 31 июля Клинтон заявила, что компьютеры комитета демократов взломали российские спецслужбы.

7 октября власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в Соединенных Штатах. "Разведывательное сообщество США уверено, что правительство России управляло недавними взломами электронных почтовых ящиков американских граждан и учреждений, в том числе политических организаций", – сказано в заявлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения "ерундой", а в Белом доме заявили, что готовят "пропорциональный ответ" на действия российских хакеров.

14 октября в интервью американскому телеканалу NBC вице-президент США Джо Байден заявил, что Штаты пошлют Москве месседж в связи с хакерскими атаками.

Портал WikiLeaks был основан Джулианом Ассанжем в 2006 году. Команда сайта публикует в основном секретные документы, полученные от информаторов. По информации CNN, власти США получили доказательства, что структуры, связанные с российским правительством, передают информацию порталу WikiLeaks.

Источник: neskuchno-news
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