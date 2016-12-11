Террористы ИГ ворвались в Пальмиру и теснят армию Асада

Террористы Исламского государства вновь вошли в сирийский город Пальмира и теснят армию Башара Асада. Об этом сообщает The Independent.





Террористы ИГ начали продвигаться к древнему городу с четверга, когда внезапно напали в этом районе на силы Башара Асада и проправительственных шиитских ополчений, чтобы отвоевать потерянную в марте Пальмиру.





Если ИГ удастся вернуть контроль над Пальмирой, это будет огромный символический выигрыш после нескольких месяцев поражений группировки в Сирии, Ираке и Ливии.





Ранее повстанцы-исламисты нанесли контрудар по силам Асада в Алеппо.







