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11 декабря 16, 10:18
Террористы ИГ ворвались в Пальмиру и теснят армию Асада
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Террористы Исламского государства после двух дней наступления в районе Пальмиры ворвались в город и теснят бойцов Асада
Террористы Исламского государства вновь вошли в сирийский город Пальмира и теснят армию Башара Асада. Об этом сообщает The Independent.

Террористы ИГ начали продвигаться к древнему городу с четверга, когда внезапно напали в этом районе на силы Башара Асада и проправительственных шиитских ополчений, чтобы отвоевать потерянную в марте Пальмиру.

Если ИГ удастся вернуть контроль над Пальмирой, это будет огромный символический выигрыш после нескольких месяцев поражений группировки в Сирии, Ираке и Ливии.

Ранее повстанцы-исламисты нанесли контрудар по силам Асада в Алеппо.

Источник: liga.net
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