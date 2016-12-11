Госсекретарем США может стать критик санкций против РФ

Критик санкций против России, исполнительный директор нефтегазового гиганта Exxon Mobil Рекс Тиллерсон рассматривается как топ-претендент на должность госсекретаря США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух членов переходной администрации Дональда Трампа.





Тиллерсон встречался с Путиным, еще когда представлял интересы Exxon Mobil в России при Борисе Ельцине. В 2011 году Тиллерсон подписал от имени компании контракт на бурение в Арктике на 300 млрд долларов. В 2014 году компания начала бурение в Карском море, которое пришлось прекратить из-за санкций против России. В 2013 году Тиллерсон получил орден Дружбы из рук Путина.





По данным источников The Wall Street Journal Тиллерсон может обойти других кандидатов на пост госсекретаря - Митта Ромни и Дэвида Петреуса.





26 ноября сообщалось, что на пост госсекретаря США претендуют сразу двое кандидатов - республиканский кандидат в президенты на выборах 2012 года Митт Ромни и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Эти кандидатуры вызвали раскол в команде Трампа.



