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11 декабря 16, 10:22
Госсекретарем США может стать критик санкций против РФ
Рекс Тиллерсон и Владимир Путин
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Госсекретарем США может стать исполнительный директор нефтегазового гиганта Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которого Путин наградил орденом Дружбы
Критик санкций против России, исполнительный директор нефтегазового гиганта Exxon Mobil Рекс Тиллерсон рассматривается как топ-претендент на должность госсекретаря США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух членов переходной администрации Дональда Трампа.

Тиллерсон встречался с Путиным, еще когда представлял интересы Exxon Mobil в России при Борисе Ельцине. В 2011 году Тиллерсон подписал от имени компании контракт на бурение в Арктике на 300 млрд долларов. В 2014 году компания начала бурение в Карском море, которое пришлось прекратить из-за санкций против России. В 2013 году Тиллерсон получил орден Дружбы из рук Путина.

По данным источников The Wall Street Journal Тиллерсон может обойти других кандидатов на пост госсекретаря - Митта Ромни и Дэвида Петреуса. 

26 ноября сообщалось, что на пост госсекретаря США претендуют сразу двое кандидатов - республиканский кандидат в президенты на выборах 2012 года Митт Ромни и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Эти кандидатуры вызвали раскол в команде Трампа. 

Источник: liga.net
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