День траура в Турции: Кровавый теракт в Стамбуле. ФОТО+ВИДЕО

По меньшей мере 38 человек, в том числе 30 полицейских, погибли в результате двух взрывов рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ. Еще 160 человек получили ранения, передает Би-би-си.





По информации полиции, предварительные данные указывают, что взрывы были организованы курдскими сепаратистами из группировки РПК. Правительство объявило о введении по всей стране дня национального траура.





Министр внутренних дел Сулейман Сойлу ранее сообщил, что целью нападения были полицейские. По его словам, уже задержаны 10 подозреваемых в организации взрывов.





Организаторы теракта хотели, чтобы жертв было как можно больше, говорится в заявлении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.





Вечером 10 декабря рядом с домашним стадионом футбольной команды "Бешикташ" взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.





Взрыв произошел через два часа после окончания матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" в том месте, где со стадиона выходили фанаты "Бурсаспора".













Позже стало известно, что второй взрыв прогремел в близлежащем парке, его осуществил смертник.





По данным властей, взрывное устройство в заминированном автомобиле было приведено в действие с помощью дистанционного управления.





Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение, однако предыдущие нападения в Турции осуществлялись курдскими боевиками и террористической организацией Исламское государство.

Среди погибших - два сотрудника футольного клуба Бешикташ, а также 27 сотрудников полиции. Именно полиция и была целью террористов, но взрывы произошли настолько близко к стадиону, что болельщики не могли не пострадать.



Погибшие при теракте в Стамбуле сотрудники "Бешикташа" Вефа Каракурду и Уджу Тунча (Фото: Twitter Бешикташа) В это время чемпион Турции Бешикташ как раз завершил матч с турецким клубом Бурсаспор победой 2:1. Многие болельщики Бешикташа попали в больницы, фанаты Бурсаспора не пострадали. Украинцев среди пострадавших при взрывах нет.





Кроме взрывов, были слышны и автоматные очереди:





Взрывы и стрельба в Стамбуле 10 декабря: видео







