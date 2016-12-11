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11 декабря 16, 16:17
День траура в Турции: Кровавый теракт в Стамбуле. ФОТО+ВИДЕО
Теракт
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападения экстремистов на сотрудников полиции в районе стадиона в Стамбуле.
По меньшей мере 38 человек, в том числе 30 полицейских, погибли в результате двух взрывов рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ. Еще 160 человек получили ранения, передает Би-би-си.

По информации полиции, предварительные данные указывают, что взрывы были организованы курдскими сепаратистами из группировки РПК. Правительство объявило о введении по всей стране дня национального траура.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу ранее сообщил, что целью нападения были полицейские. По его словам, уже задержаны 10 подозреваемых в организации взрывов.

Организаторы теракта хотели, чтобы жертв было как можно больше, говорится в заявлении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вечером 10 декабря рядом с домашним стадионом футбольной команды "Бешикташ" взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

Взрыв произошел через два часа после окончания матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" в том месте, где со стадиона выходили фанаты "Бурсаспора".



Позже стало известно, что второй взрыв прогремел в близлежащем парке, его осуществил смертник.

По данным властей, взрывное устройство в заминированном автомобиле было приведено в действие с помощью дистанционного управления.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение, однако предыдущие нападения в Турции осуществлялись курдскими боевиками и террористической организацией Исламское государство.

Среди погибших - два сотрудника футольного клуба Бешикташ, а также 27 сотрудников полиции. Именно полиция и была целью террористов, но взрывы произошли настолько близко к стадиону, что болельщики не могли не пострадать.



 Погибшие при теракте в Стамбуле сотрудники "Бешикташа" Вефа Каракурду и Уджу Тунча (Фото: Twitter Бешикташа)

В это время чемпион Турции Бешикташ как раз завершил матч с турецким клубом Бурсаспор победой 2:1. Многие болельщики Бешикташа попали в больницы, фанаты Бурсаспора не пострадали. Украинцев среди пострадавших при взрывах нет.

Видео содержит ненормативную лексику. 


Кроме взрывов, были слышны и автоматные очереди:


Взрывы и стрельба в Стамбуле 10 декабря: видео


Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет:


Источник: liga.net
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