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11 декабря 16, 16:34
В Польше на марше кричали "Смерть украинцам" (ВИДЕО)
Марша орлят перемышльских и львовских
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Когда колонна проходила мимо Украинского народного дома, один из участников марша закричал на польском языке: "Смерть украинцам".

В польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам", сообщает портал Prostir.pl.

Когда колонна проходила мимо Украинского народного дома, один из участников марша закричал на польском языке: "Смерть украинцам".

Это можно услышать из фрагмента видео, которое было опубликовано в YouTube.


По данным издания, организаторами мероприятия были правые организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства — Культурный центр в Перемышле.
 
Отмечается, что патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома.
 
Кроме того, к организаторам нынешнего мероприятия присоединилась и польская государственная организация - Институт национальной памяти с Ряшева.
 
Перемышльское мероприятие началось литургией в главном римско-католическом храме — резиденции митрополита и перемышльского архиепископа Адама Шаля.
 
Сообщается, что два года назад во время подобного мероприятия участники марша, проходя мимо Украинского народного дома, скандировали "znajdzie się kij na banderowski ryj!" (перевод с польского: "найдется кий на бандеровское рыло").
 
Ранее, народный депутат Андрей Артеменко, который побывал в польском Катовице, заявил, что украинцев в польских аэропортах досматривают с элементами "хамства, унижения и бесправия".
Korrespondent
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