На выборах в Румынии победили социал-демократы

На парламентских выборах в Румынии уверенно победила Социал-демократическая партия. По итогам подсчета 99% бюллетеней, за нее проголосовали около 46% избирателей, а за Национал-либеральную партию вдвое меньше – немногим более 20%, передают румынские СМИ.

Третье место занял Союз спасения Румынии, который преодолел барьер в 5%. Эта пария была сформирована в 2016 году и впервые войдет в духпалатный парламент Румынии.

Явка на выборах составила 39,5%.

Как сообщалось, румынские социал-демократы могут создать парламентскую коалицию с либералами, а вероятными претендентами на пост главы правительства могут стать лидер Социал-демократической партии Дивиу Драгня, или его коллега по Социал-демократической партии Василе Динка.