РФ взломала секретные файлы Бундестага

Немецкие спецслужбы подозревают Россию в похищении более чем 2,4 тыс. секретных документов комитета Бундестага, занимающегося расследованием масштабной слежки американского Агентства национальной безопасности (АНБ), сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

"Существует большая вероятность того, что документы были похищены во время кибератаки российских хакеров на Бундестаг весной 2015 года", - заявил изданию высокопоставленный источник в спецслужбах Германии.

Как поясняют журналисты Маркус Венер и Экарт Лозе, речь идет об опубликованных две недели назад на платформе WikiLeaks документах, относящихся к периоду с весны 2014 по январь 2015 года. Они хранились на сервере администрации Бундестага, и доступ к ним имели лишь те депутаты, которые входили в комитет по АНБ.

По мнению спецслужб, поскольку в свободный доступ были выложены именно эти файлы и ни один из них не относится к периоду после января 2015 года, похоже, что они были украдены именно в ходе кибератаки весной 2015 года, в которой подозревают Россию.

В пользу этой версии говорит еще и то обстоятельство, что у обнародованных материалов самый низкий уровень секретности "Только для служебного пользования". Все документы с более строгими уровнями секретности хранились не на сервере Бундестага, а в специальном помещении, а также в бумажной форме в здании парламента, говорится в статье.

Между тем после "скандала с девочкой Лизой", как добавляет Frankfurter Allgemeine, немецкие власти дали указание Федеральной разведывательной службе Германии BND и Федеральному ведомству по охране Конституции Германии оценить угрозу, исходящую от российских кибератак и дезинформации. Во сведениям журналистов, доклад будет частично опубликован в начале 2017 года, после чего правительство Германии решит, как противодействовать возможной угрозе.