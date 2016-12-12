Time должен был назвать "человеком года" не Трампа, а Путина

"Журналу Time не следовало называть человеком года Дональда Трампа", - пишет колумнист The Guardian Джонатан Фридлэнд.

"Нет, я не выставляю себя школьником, ошибочно принимающим эту награду за символ признания добродетели: я знаю, что ею отмечают человека, который доминировал в предыдущие 12 месяцев - в хорошем или плохом смысле", - пишет автор, замечая, что, например, у Time нет оснований сожалеть, что в 1938-м "человеком года" был назвал Адольф Гитлер.

"И тем не менее, даже несмотря на то, что Трамп явно стал крупнейшей новостью 2016 года, он не должен был победить. Потому что есть другая фигура, отбрасывающая более длинную тень на этот annus horribilis (ужасный год (лат.) - Прим. ред.), несмотря на то, что таится во мраке. Он завершает уходящий год с ухмылкой, похожей на волчий оскал, - довольный, что почти все его мечты сбылись. Этот человек - Владимир Путин", - говорится в статье.

"Осматривая мировой ландшафт, он видит, что почти каждый знак показывает, куда надо ему. От Алеппо до Белого дома, включая "Брекзит": в этом году мир перестроился на его лад. Возможно, не каждый сдвиг произошел под его руководством, хотя он наверняка поспособствовал некоторым из них, но все вместе они сделали его главным победителем 2016 года", - пишет о Путине Фридлэнд.

Западные лидеры ритуально осуждают гуманитарную катастрофу в сирийском Алеппо, но Путин знает, что ему не нужно слушать. Для него важно одно: никто не остановил его и его сирийского вассала Башара Асада от продолжения бойни, пишет автор.

Многие предупреждают, что Алеппо будет Герникой нашего поколения, вспоминая серьезнейшее преступление против человечности. Но есть еще одно сравнение: Грозный. Когда Чечня осмелилась восстать против Москвы, Путин разрушил Грозный до основания. Теперь этот акт разрушения переносится на другую землю, говорится в статье.

В мире у Путина "теперь есть друзья, занявшие высокие посты или собирающиеся занять высокие посты", продолжает журналист. "Самый очевидный - Трамп, но есть и другие, и далеко, и близко. Ноябрь был настоящим победным месяцем для российского лидера: он привел к власти пропутинских кандидатов в Молдавии, Болгарии и Эстонии, а также подготовил французские выборы 2017 года, из которых Путин может в любом случае выйти победителем. Велики шансы, что в окончательном раунде сражаться друг с другом будут два поклонника Путина - Франсуа Фийон и Марин Ле Пен", - указывает автор.

"Но, конечно, самая сладкая победа произошла 8 ноября. Дональд Трамп делал дикие виражи во время своей кампании, однако одной из немногих позиций, которую он сохранял с железным постоянством, было его восхищение Путиным. И этот автократ точно сделал все, что мог, чтобы отплатить за услугу. Один союзник Кремля сказал: "Может, мы и помогли немного с WikiLeaks". Конечно, помогли", - говорится в статье.

"Мало кто из источников, достойных доверия, сомневается, что Россия стояла за взломом внутренних электронных писем Демократической партии [США], опубликованных Джулианом Ассанжем именно в то время, когда они могли причинить самую большую боль Хиллари Клинтон и доставить самое большое удовольствие Трампу, - передает Фридлэнд. - Как бывший кагэбэшник, Путин должен гордиться тем, что, безусловно, является самой успешной шпионской операцией в истории. Ее успех даже превзошел ожидания Москвы: в "Белом доме" поселится ее поклонник и подхалим".

"Возможно, Путин не сам добился всего перечисленного. Тем не менее, это следует зачесть как историческое достижение. Если 2016 год был ужасен - а он был ужасен - то его лицом действительно должен стать Владимир Путин", - резюмирует автор.