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12 декабря 16, 11:51
Известен победитель на выборах в Приднестровье
Приднестровье
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Вадим Красносельский набрал 62% голосов.
Вадим Красносельский набрал 62% голосов.

Председатель Верховного Совета Приднестровья Вадим Красносельский одержал победу в первом туре президентских выборов в этой непризнанной республике, состоявшихся 11 декабря. Об этом сообщает информационное агентство Новости Приднестровья со ссылкой на данные ЦИК.

Красносельский набрал 62% голосов, опередив своего основного конкурента – действующего президента Евгения Шевчука.

Явка на выборах составила 59,16%.

Как сообщал Корреспондент.net, 46-летний Вадим Красносельский – выпускник Харьковского танкового училища. С 1993 по 2012 год боролся с экономической преступностью в Приднестровье, пройдя в местных органах милиции путь от оперуполномоченного ОБЭП до министра ПМР. Возглавляет парламент с декабря прошлого года.

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Korrespondent
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