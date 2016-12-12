ИГИЛ развивает наступление под Пальмирой

Боевики террористической группировки Исламское государство, захватившие древний город Пальмира в Сирии, продолжили наступление в западном направлении, сообщает арабское издание Аль-Маздар.

По его данным, отряды ИГИЛ захватили населенные пункты аль-Байярат и ад-Давва к западу от Пальмиры, а также нефтяное месторождение Хайян.

Издание сообщает о переброске в Пальмиру нескольких тысяч боевиков из других городов, подконтрольных джихадистам.

В свою очередь российский центр примирения враждующих сторон в Сирии накануне сообщил о переброске до 5 тысяч боевиков ИГИЛ в район Ракки и Дейр-эз-Зора из иракского Мосула. Сирийские войска ведут в районе Пальмиры оборонительные бои.

Как сообщал Корреспондент.net, нам минувших выходных Пальмира несколько раз переходила из рук в руки, но в итоге город захватило Исламское государство.