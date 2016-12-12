Новые теракты в Стамбуле: задержаны более 100 человек

В Турции задержаны 118 должностных лиц по подозрению в принадлежности к запрещенной Рабочей партии Курдистана. Произошло это после серии терактов 10 декабря, передает в понедельник, 12 декабря, Hurriyet Daily News.





Также сообщается, что сегодня местная полиция провела десятки обысков в пяти провинциях Турции.





Как сообщал Корреспондент.net, число жертв теракта в Стамбуле выросло до 39 человек.





В консульской службе Министерства иностранных дел Украины заявили, что украинцев среди жертв теракта в Стамбуле нет.





Напомним, ответственность за теракт взяли на себя курды.