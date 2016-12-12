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12 декабря 16, 13:43
Так ли наивен Трамп, как думают в Кремле?
Трамп
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Конечно, Клинтон была в состоянии проиграть выборы и без внешней "помощи". Проблемы, словно жернова, висели у нее на шее, а затем и вовсе сломали хребет.

После всего, что стало известно в последнее время, можно с уверенностью "сказать, что Россия, вероятнее всего, пыталась оказать влияние на президентские выборы в США, и целью Москвы было помочь победить Дональду Трампу", пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель. Для этой цели хакеры похитили данные у демократов и опубликовали материалы, которые могли им максимально навредить.

"Конечно же, факт российской помощи Трампу вовсе не означает, что Трамп победил только поэтому", - отмечает журналист. "С учетом того, что мы знаем, кандидат от демократов Хиллари Клинтон была в состоянии проиграть выборы и без внешней "помощи". Во всех проблемах, которые, словно жернова, висели у нее на шее, а затем и вовсе сломали хребет, была виновата лишь она одна".

Однако сомнения в эффективности российских хакерских атак "не делают их менее опасными", продолжает автор. Ведь всем известно, что российский президент Путин пытается "протолкнуть" в западных странах правые популистские и националистические силы, которые так же, как он, нисколько не ценят основные ценности западных демократий. В этой игре, как замечает Ветцель, "США, будучи патроном западного мира, являются главным призом, так как кто в мире будет верить в демократию, если она будет нестабильна в Америке?"

Inopressa
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