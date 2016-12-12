Миттерленер выступил за снятие санкций с России

Продление санкций против России не должно быть автоматическим, а активно обсуждаться в Евросоюзе. Постепенная отмена ограничений должна идти вместе с прогрессом в выполнении Минских соглашений. Об этом заявил вице-канцлер Австрии и министр экономики Райнхольд Миттерленер, передает Welt.

По его словам, в ЕС "растет сопротивление ритуалу продления санкций против России", которое происходит каждые шесть месяцев

"Продление санкций против России не должно происходить автоматически, а обсуждаться более интенсивно", – заявил Миттерленер.

Он также добавил, что Евросоюз нуждается в сотрудничестве с РФ.

"Я выступаю за постепенную отмену санкций против России, которая должна идти вместе с прогрессом в выполнении Минских соглашений. Нужно, чтобы обе стороны выполняли свои обязательства, в том числе Украина", – подчеркнул Миттерленер.

Австрийский политик подчеркнул, что отвергает идею об ужесточении антироссийских санкций.

"Это принесет больше вреда чем пользы, нет смысла раскручивать санкционную спираль", – резюмировал Миттерленер.

Как сообщал Корреспондент.net, Евросоюз может продлить экономические санкции против России на шесть месяцев после саммита Европейского совета в Брюсселе 15 декабря.

В последний раз ЕС продлевал санкции против РФ на шесть месяцев в сентябре 2016 года. Решение затрагивало 146 человек и 37 юридических лиц из России, Украины и оккупированного Крыма.

В ноябре лидеры США и крупнейших стран Евросоюза договорились о сохранении санкций в отношении России.