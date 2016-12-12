Франция потратит на оборону в 2017 году больше, чем РФ

"Страны Балтии и Индия резко повышают позиции в ежегодном рейтинге военных бюджетов. К 2020 году Китай обгонит ЕС", - пишет Геррик Понсе в Le Point.

"Расходы бюджета на оборону в мире сильно выросли в 2016 году, достигая 1570 млрд долларов, по данным ежегодного доклада "Информационной группы Джейна" IHSMarkit, который нам удалось получить и проанализировать перед его опубликованием в понедельник, - сообщает корреспондент Геррик Понсе. - Азия и страны Балтии демонстрируют максимальный рост, бюджеты США и Европы повышаются менее значительно. Россия выходит из топ-5: ее обгоняют Саудовская Аравия и Индия и в скором времени обойдет Франция", - говорится в статье.

НАТО, Европа и Россия

Европейские бюджеты слегка растут. Соединенное Королевство (3-е место, 53,8 млрд долларов), Франция (7-е место, 44,3 млрд) и Германия (9-е место, 35,8 млрд) сохраняют свои позиции в рейтинге. Общий бюджет стран НАТО поднимается впервые начиная с 2010 года, говорится в статье. Совокупный бюджет стран Евросоюза достигает 219 млрд, то есть немного более трети американского бюджета (622 млрд) и более, чем бюджет Китая (191,8 млрд). Но такая ситуация не продлится долго, по мнению IHSMarkit: Военный бюджет Китая обгонит военный бюджет ЕС к 2020 году, с прогнозом 232 млрд для Китая и 230,4 млрд для ЕС на эту дату" (в прогноз по ЕС включен британский бюджет, несмотря на вырисовывающийся "Брекзит"), пишет журналист.

Французские расходы на оборону, в настоящее время приближающиеся к 2% ВВП, ждет стагнация или незначительное снижение по отношению к бюджету, если сам бюджет вырастет соразмерно с экономическим ростом, прогнозируемым во Франции, говорится в статье.

Страны Балтии, потрясенные аннексией Крыма, демонстрируют более сильный прирост, продолжает Понсе. С начала кризиса на Украине закупка ими военного оборудования удвоилась и должна еще удвоиться в предстоящие два года, по мнению аналитиков.

США остаются во главе рейтинга, со своими 622 млрд, что составляет 40% мировых военных расходов. "Начиная с 11 сентября 2001 года США потратили более 9350 млрд долларов на свою оборону", - уверяет IHSMarkit. Избрание Дональда Трампа в Белый дом изменило предсказания легкого снижения бюджета (соответствовавшие заявлениям Хиллари Клинтон): избранный президент дал понять, что он намерен увеличивать военные расходы, передает автор.

Россия, со своей стороны, демонстрирует снижение военного бюджета впервые с конца 1990-х, с 51,8 до 48,4 млрд, и переходит с 4-го на 6-е место. "Мы ожидаем новое сокращение в России в 2017 году, что поставит российский военный бюджет вслед за французским", - сообщает IHSMarkit.

Азия и Тихоокеанский регион

Китай является движущей силой региона и сохраняет 2-е место в мире (если только не рассматривать ЕС как единое целое) со своими 191,8 млрд. Если такая тенденция продолжится, эта цифра удвоится за десять лет: со 123 млрд в 2010 году до 233 млрд в 2020-м, по прогнозам d'IHSMarkit.

Япония вновь подняла свои расходы на оборону после десятилетия урезания, но "бюджетные затруднения остаются значительными", объясняют нам аналитики. Не в силах сравняться с китайскими расходами, японское правительство еще больше подчеркивает необходимость оптимизации каждого потраченного доллара.

Индия обогнала Россию и Саудовскую Аравию и стала в 2016 году 4-й в мире по военным затратам. "В два ближайших года Индия перейдет на 3-е место, встав перед Великобританией", - предсказывает IHSMarkit.

Ближний Восток

Снижение цен за баррель нефти купировало взлет военных бюджетов в странах Персидского залива, и регион утратил статус самого быстрорастущего на рынке, который он удерживал между 2012 и 2014 годом. Тем не менее, расходы на оборону Кувейта и Катара продолжают значительно увеличиваться, говорится в статье.