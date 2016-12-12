Что творится в Сирии?

Боевики Исламского государства отвоевали у сирийской армии Пальмиру.

Освобождение знаменитого исторического и культурного центра от боевиков ИГИЛ было одним из главных успехов российской кампании в Сирии. Теперь Москва обещает отвоевать город снова.

Тем временем, в Алеппо сирийская армия действует более успешно.

Корреспондент.net разбирался, что сейчас происходит в Сирии и как на ходе боевых действий скажется захват Пальмиры.

Культурный памятник

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом, в 240 км к северо-востоку от первого и в 140 км от второго.

Пальмира была прозвана «невестой пустыни». Самой знаменитой и могущественной правительницей Пальмирского царства была Зенобия.

В настоящее время на месте Пальмиры — сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Атака ИГИЛ

В мае 2015 года террористы из «Исламского государства» захватили город, рядом с которым располагаются древние руины.

Взяв город, боевики показательно взрывали памятники; в том числе они разрушили храм Баал-Шамин — один из самых значимых памятников поздней античности.

Террористы обезглавили сирийского 82-летнего археолога Халеда Асада, который пытался спасти от исламистов хоть какие-то экспонаты.

Город оставался в руках террористов девять месяцев. В конце марта 2016 года сирийские войска при поддержке российской авиации и ливанской группировки «Хизбалла» освободили Пальмиру.

Гордость России

В мае российские музыканты под управлением дирижера Валерия Гергиева сыграли концерт в древнем амфитеатре. Президент России Владимир Путин впоследствии наградил Гергиева медалью «За освобождение Пальмиры», а виолончелист и друг Путина Сергей Ролдугин получил орден Александра Невского за «особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций».

Специалисты планировали восстановить два храма, Триумфальную арку и башни-гробницы. План по восстановлению Пальмиры состоит из трёх этапов. На первом этапе планировалось поддерживать неустойчивые постройки, на втором — пройдёт реставрация большинства памятников, а на третьем этапе эксперты планировали заново построить разрушенные террористами храмы Бэла и Баалшамина.

Новая атака террористов

Террористы пошли в атаку на Пальмиру в четверг, 8 декабря. К 11 декабря они взяли город. Сирийские власти уже признали падение Пальмиры.

По словам местных жителей, небольшая российская база с наступлением «Исламского государства» опустела.

В Минобороны России отчитались о нескольких десятках авиаударов, которые привели к гибели сотен боевиков; тем не менее, продвижение террористов остановить не удалось.

В социальных сетях представители ИГ хвастались, что захватили много сирийской техники.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что потеря Пальмиры — это не потеря России: «Пальмира — это все-таки сирийский город. И это не Россия теряет Пальмиру. Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России. Это урон для имиджа всего цивилизованного человечества».

Газовое оружие

В результате предполагаемой газовой атаке на территории Пальмиры, которую захватили боевики "Исламского государства", погибли 34 человека, сообщает Reuters со ссылкой представителей Сирийского совета по надзору за правами человека.

Отмечается, что атака была осуществлена с воздуха вблизи города Укаирабат, который находится на главной дороге от контролируемых правительством территорий к Пальмире. Правозащитники заявили о случаях удушья и десятках раненых в результате ракетного обстрела местности.

Местные ресурсы сообщают о замеченных на этой территории телах без каких-либо видимых повреждений.

Значение для фронта

Захват Пальмиры боевиками террористической организации "Исламское государство" свидетельствует о слабости сирийского лидера Башара Асада, говорится в материале немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

Прежде всего, потеря Пальмиры и близлежащих месторождений нефти и газа завершила целую серию военных успехов Асада и нанесла удар по распропагандированной им версии о своей силе.

Тот факт, что сирийская армия в одиночку не смогла удержать город, показывает слабость асадовских войск. Успешное наступление под Алеппо, хотя по большей части в нем используются союзнические силы из Ирана, Ливана, Афганистана и Ирака, требует слишком много сил и вооружений - так много, что оно не позволяет удерживаться на других участках, говорится в статье.

«Исламское государство» обещает продолжить атаку и идти на военный аэродром T4 (Тийяс) к западу от Пальмиры, который использует и российская авиация, и дальше на запад — к Хомсу, который находится под контролем правительства.

С взятием боевиками Пальмиры у правительственных войск появился второй важный фронт. По неподтвержденным данным, им уже пришлось отвести часть войск из других районов, чтобы отправить их к Пальмире.

Ситуация в Алеппо

Власти Сирии заявляют, что они взяли 98% территории Алеппо, но до конца выгнать из города боевиков так и не удается. В городе гуманитарная катастрофа, из него бегут оставшиеся жители.

США и Россия в воскресенье, 11 декабря, направили повстанцам в Алеппо предложение открыть специальный коридор для выхода из города, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Алеппо.

Коридор должен обеспечить безопасный выход из Алеппо повстанцев, членов их семей и других гражданских лиц, в том числе представителей организации Фронт Нусра.

Повстанцам разрешено взять с собой легкое вооружение, однако тяжелое оружие должно остаться в городе. Выйти повстанцы должны в провинцию Идлиб.

Повстанцы еще не ответили на предложение Вашингтона и Москвы.

Представитель Высшего комитета по переговорам Асаад аз-Зоуби потребовал предоставить гарантии со стороны ООН того, что «после ухода боевиков мирное население не подвернется репрессиями со стороны режима».