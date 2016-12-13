СБ ООН одобрил резолюцию по борьбе с терроризмом

Об этом сообщила Украинская миссия при ООН.

Как отмечается, новая резолюция призывает государства обмениваться информацией об иностранных боевиках-террористах и террористических организациях, в том числе биометрическими и биографическими данными.

"Совет Безопасности ООН призывает государства рассмотреть, где этом уместно, возможность снижения степени секретности разведывательных данных для служебного пользования об угрозе, представляемой иностранными боевиками–террористами…", - говорится в резолюции.

Члены Совета также рекомендовали "рассмотреть вопрос" о расширении доступа к полицейской информационной сети Интерпола “I-24/7”.

Также в одном из пунктов новой резолюции содержится призыв ко всем государствам добиваться того, чтобы исполнители и организаторы террористических актов и их пособники не злоупотребляли статусом беженца, а также, чтобы ссылки на политические мотивы не служили основанием для отклонения просьб о выдаче лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.

Кроме того, резолюция была одобрена на заседании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке под председательством министра юстиции Испании Рафаэля Каталы Поло.

Как сообщал УРА-Информ, ране Украина инициировала заявление Совбеза ООН в связи с терактом в Стамбуле.