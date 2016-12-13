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13 декабря 16, 09:11
Штайнмайер: ЕС не должен прекращать переговоры с Турцией
Штайнмайер
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ЕС должен задуматься над последствиями разрыва переговорного процесса о членстве Турции в Евросоюзе для оппозиции внутри страны и для переговоров о воссоединении Кипра, северная часть которого контролируется правительством Эрдогана.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает DW.

Как отмечается, разрыв переговоров окончательно развяжет руки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе восстановления смертной казни.

Отметим также, что прекращение переговоров Штайнмайер в целом "не считает ответственной внешней политикой".

Кроме того, аргументом пользу прекращения переговоров стали многочисленные притеснения оппозиции и прессы в Турции после неудачной попытки военного переворота 17 июля.

По словам министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, что после путча Турция постоянно удалялась от Европы. "На это Европа должна реагировать", - добавил Курц. Он также сообщил, что австрийскую позицию поддерживают также Нидерланды и Болгария.

Как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложила оказать помощь в борьбе с терроризмом.
URA-Inform
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