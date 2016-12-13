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13 декабря 16, 10:51
Самолет Lufthansa из-за бомбы экстренно сел в Нью-Йорке
Lufthansa
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Самолет A380 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после сообщения о заложенной на борту бомбе. 

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что самолет, который следовал из Хьюстона во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку после того, как в кельнский офис Lufthansa поступило сообщение о заложенной бомбе.

Пилот принял решение посадить судно в аэропорту Нью-Йорка, где на безопасном расстоянии от других самолетов эвакуировали пассажиров и членов экипажа.

Также сообщается, что всего на борту находились 530 человек.

Напомним, как сообщалось, ранее в  Колумбии разбился пассажирский самолет. 
URA-Inform
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