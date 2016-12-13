Самолет Lufthansa из-за бомбы экстренно сел в Нью-Йорке

Об этом сообщает Deutsche Welle.
Сообщается, что самолет, который следовал из Хьюстона во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку после того, как в кельнский офис Lufthansa поступило сообщение о заложенной бомбе.
Пилот принял решение посадить судно в аэропорту Нью-Йорка, где на безопасном расстоянии от других самолетов эвакуировали пассажиров и членов экипажа.
Также сообщается, что всего на борту находились 530 человек.
Напомним, как сообщалось, ранее в Колумбии разбился пассажирский самолет.