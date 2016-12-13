Смертельно больной мальчик скончался на руках у Санта-Клауса

Об этом сообщает ВСС.

"Я пришёл домой с работы, и в этот момент мне позвонила медсестра местной больницы. Она рассказала, что в одной из палат умирает пятилетний мальчик, который очень боится, что не доживёт до Рождества", — сказал Эрик.

Как отмечается, 60-летний мужчина, который играет сказочного персонажа, сказал, что подарил мальчику подарок и держал его в объятиях, пока тот не умер.

"Я сказал ребёнку, что, куда бы он ни попал, когда всё закончится, он может сказать, что он — главный помощник Санта-Клауса, и перед ним откроются любые двери. Мальчик спросил: "Правда?" — улыбнулся, обнял меня и умер", — добавил также Эрик.

Отметим также, что этот случай едва не заставил его навсегда отказаться от перевоплощений в Санта-Клауса. Но на следующий день он увидел счастливые улыбки детей и понял, что его работа важна как для них, так и для него самого

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