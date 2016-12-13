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13 декабря 16, 11:10
Смертельно больной мальчик скончался на руках у Санта-Клауса
санта-клаус
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Американец Эрик Джи Шмитт Майзен, уже много лет подрабатывающий в рождественские праздники Санта-Клаусом, исполнил желание смертельно больного мальчика на Рождество.Он посетил его прежде, чем мальчик умер у него на руках.

Об этом сообщает ВСС.

"Я пришёл домой с работы, и в этот момент мне позвонила медсестра местной больницы. Она рассказала, что в одной из палат умирает пятилетний мальчик, который очень боится, что не доживёт до Рождества", — сказал Эрик.

Как отмечается, 60-летний мужчина, который играет сказочного персонажа, сказал, что подарил мальчику подарок и держал его в объятиях, пока тот не умер.

"Я сказал ребёнку, что, куда бы он ни попал, когда всё закончится, он может сказать, что он — главный помощник Санта-Клауса, и перед ним откроются любые двери. Мальчик спросил: "Правда?" — улыбнулся, обнял меня и умер", — добавил также Эрик.

Отметим также, что этот случай едва не заставил его навсегда отказаться от перевоплощений в Санта-Клауса. Но на следующий день он увидел счастливые улыбки детей и понял, что его работа важна как для них, так и для него самого

Как сообщал УРА-Информ, ранее бельгийские пивовары сварили пиво под названием "Pere Noel" - в честь Деда Мороза.
URA-Inform
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