Трамп один готов забыть о "кремлевских хакерах"

Лидер республиканцев в Сенате США, в отличие от Трампа, ратует за двухпартийное расследование "взлома" президентских выборов Россией. "Русские нам не друзья", - цитирует его FT. Немецкая пресса замечает: когда спецслужбы других стран используют против США их же методы, это выглядит бумерангом. Что бы ни оказалось в этой истории правдой, в Германии Путин будет вести гибридную войну против Меркель - опоры старого европейского порядка.

"Вывод ЦРУ о том, что Россия вела киберкампанию с целью способствовать избранию Дональда Трампа, отчасти основан на разведданных, которые позволяют предположить, что хакерские усилия Москвы были непропорционально направлены на мишени, связанные с Демократической партией и ее кандидатом Хиллари Клинтон", - передает The Washington Post со слов чиновников.

Американские официальные лица отметили, что обе партии неоднократно были атакованы в рамках кибероперации, связанной с Москвой, но демократы подверглись более методичному и целеустремленному хакерскому наступлению.

"Обнародование этого вывода ЦРУ всколыхнуло Вашингтон, породив призывы к более основательному расследованию в Конгрессе, усилив напряженность между избранным президентом и разведслужбами США и усугубив волнения неспокойной президентской гонки", - говорится в статье.

На взгляд спецслужб, российскому правительству удалось проникнуть в компьютерные системы, связанные с обеими партиями, но оно "отдавало предпочтение" институтам демократов. Кульминацией этих усилий стала публикация тысяч засекреченных электронных писем на сайте WikiLeaks, напоминают авторы статьи.

Должностные лица США подчеркивают, что спецслужбы продолжают собирать и исследовать данные в попытке реконструировать предполагаемое российское вмешательство в выборы в США и что между агентствами существуют разногласия по поводу интерпретации собранной информации.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, у ЦРУ не было "полной уверенности" относительно мотивов России, пока не прошли выборы, и сотрудники Белого дома неоднократно дискутировали, какой объем информации следует раскрывать до выборов, передают авторы.

"Главный республиканец в Сенате США выступил за расследование по поводу заявлений о том, что Кремль замешан в хакерской кампании по оказанию влияния на ноябрьские президентские выборы в Америке, - сообщают корреспонденты в The Financial Times.

Митч Макконнелл, лидер сенатского большинства, сказал, что Конгрессу нужно расследовать эти заявления в свете заключения ЦРУ, что Россия взломала серверы Национального комитета Демократической партии в попытке склонить результаты выборов в пользу Трампа.

Еще раньше республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм присоединились к коллегам-демократам, призывающим к двухпартийному расследованию, однако оба они считаются в партии "белыми воронами", отмечают журналисты.

То, что Макконнелл поддержал расследование, - первый признак открытых разногласий между лидерами республиканцев в Конгрессе и Трампом, комментирует издание. Он заявил, что "решительно порицает" любые взломы иностранными хакерами, и добавил: "Русские нам не друзья".

"Трамп также столкнулся с сопротивлением республиканцев из-за того, что рассматривает Рекса Тиллерсона, тесно связанного с Россией, на пост госсекретаря, - продолжают авторы. - Марко Рубио, сенатор-республиканец, входящий в комиссию по международным отношениям, которая будет утверждать назначение главного дипломата США, написал в воскресенье в Twitter: "Возможность называться "другом Владимира" - не то качество, которое я надеюсь видеть в #госсекретаре".

"Москва виновна. Российская власть хотела, чтобы Трамп стал президентом, - и добилась этого путем вмешательства в предвыборную кампанию в США. Этот тезис, - пишет автор публикации в Tageszeitung Доротеа Хан, - не дает политическому Вашингтону покоя и становится благодатной почвой для публичных дебатов, в которых мелькают идеи взять реванш у России".

"ЦРУ многие десятилетия специализируется на свержении режимов, вмешательстве в ход выборов и других тайных акциях", - отмечает автор. И когда спецслужбы других стран используют против США их же методы, "это выглядит бумерангом, возвращающимся в то место, откуда он начал свой полет".

"Проблема в том, что никому доподлинно неизвестно, что в этой истории правда, а что нет. До сих пор мы имели дело лишь с утверждениями и гипотезами - чего не хватало, так это доказательств, - указывает немецкая журналистка. - Представители ЦРУ предпочитают сохранять анонимность, кроме того, в США существует конкурирующая "служба", ФБР, которая и вовсе сомневается, что у России был мотив поддерживать Трампа.

В заключение автор рекомендует Демократической партии США проанализировать свои ошибки и сконцентрироваться на эффективной оппозиционной стратегии.

Политологи уверены, что в преддверии выборов в немецкий Бундестаг в 2017 году "российский президент попытается при помощи различных кампаний подорвать доверие граждан Германии к государству, властям и лично канцлеру Ангеле Меркель и толкнуть людей в руки левых и правых экстремистов", пишет немецкий таблоид Bild

Эксперт по России Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель пояснил изданию: "Меркель выступает за старый европейский порядок, против которого борется Россия. Она олицетворяет евро, санкции, поддержку ЕС для Украины. Еще ее считают чем-то вроде символа старой Европы, непоколебимой и верной принципам".

Российский журналист Игорь Эйдман также уверен, что Путин "пытается поддерживать все силы, которые выступают против Меркель": "Во главе Германии он хочет видеть политика, который был бы дружески настроен к России. То, чего Советский Союз не смог достичь военным давлением, Путин хочет достичь при помощи коррупции, политических манипуляций и СМИ", - полагает он.

Как полагает немецкая исследовательница Анке Шмидт-Фельцман, занимающаяся вопросами информационных войн, Кремль "попытается дискредитировать в глазах общественности не только Меркель, но и всех депутатов Бундестага, которые открыто высказывались против военных перегибов России, в числе которых незаконное присоединение Крыма, затянувшаяся российская война на востоке Украины и военные преступления России в Сирии".

Американский эксперт Майкл Вейсс уверен, что "путинские спецслужбы повлияли на исход президентских выборов в США". "Российская стратегия информационной войны имела целью нанести вред Хиллари Клинтон и Демократической партии при помощи комбинации из фейковых новостей и кибератак", - говорит он. В результате "доверие к традиционным партиям и СМИ ослабло и это дало преимущество Трампу", передает издание.