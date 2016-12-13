Что задумал Путин сделав ходы с ОПЕК и "Роснефтью"?

Российский президент Путин и его окружение на одной неделе сделали "сразу два примечательных шахматных хода, благодаря которым Россия вылезла из неприятного положения. Благодаря им Путин приобрел для себя много времени, которое ему необходимо до новых выборов в 2018 году", пишет экономический обозреватель немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

Первым ходом, как рассказывает автор, стала частичная приватизация крупнейшего российского нефтяного концерна "Роснефть". После остававшихся на протяжении нескольких месяцев непонятных интриг в ночь на прошлый четверг стало известно о том, что "Роснефть" продает 19,5% своих акций швейцарской компании Glencore и Катару. Полученные благодаря этому 10,5 млрд евро помогут удержать дефицит бюджета в рамках названных 3,7% ВВП.

"Более того, Путин, известный тем, что за десять лет довел долю государственного участия в экономике до 70%, не только решился на приватизацию, но и - и это уже второй ход - согласился на то, что Россия впервые поддержит решение ОПЕК сократить объемы добычи нефти", - отмечает Штайнер. В первом полугодии 2017 года Россия, будучи самым крупным нефтедобывающим государством, не входящим в ОПЕК, будет качать на 300 тыс. баррелей в день меньше, в то время как все государства ОПЕК снизят добычу на 1,2 млн баррелей в день. В последнее время, как напоминает издание, суточная добыча России составляла рекордные 11,2 млн баррелей. Как подчеркивают российские представители, именно Путин активно выступал за соглашение между ОПЕК и другими добывающими странами.

В итоге с начала декабря нефть марки Brent выросла в цене более чем на 15% до отметки в 55 долларов за баррель. По оценкам инвестиционного банка Goldman Sachs, эту цену стоит ожидать в среднесрочной перспективе. На непродолжительное время цена на нефть может подняться даже выше 60 долларов за баррель. А это, как резюмирует Штайнер, уже тот уровень, который еще не так давно считался невозможным. Более того, такая цена даст России скромные доходы. По прогнозам российского Минфина и инвестиционных банков, при цене в 55 долларов российский бюджет в 2017 году получит с нефтегазового сектора дополнительные 1,2 трлн рублей (до 18 млрд евро).

Тем более, в бюджет на 2017 год заложена цена на нефть в 40 долларов за баррель. Россия, как добавляет Die Welt, "боялась, что без соглашения с ОПЕК цена на нефть могла упасть вообще ниже отметки в 40 долларов за баррель, что могло иметь самые непредсказуемые последствия за год до президентских выборов".