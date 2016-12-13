Французская армия укрепляет управление киберобороны

"В составе французских вооруженных сил появляется настоящее управление киберобороны под названием Comcyber, с численностью сотрудников в 2600 человек", - пишет журналистка Le Monde Натали Гибер.

"Настоящее управление по информационной борьбе, напрямую прикомандированное к начальнику генштаба: отлаженное уже в течение нескольких лет французское управление киберобороны будет полностью преобразовано и обновлено в январе 2017 года, объявил в понедельник 12 декабря министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан", - говорится в статье.

"По образу и подобию американского Cybercom новый штаб, в настоящее время возглавляемый вице-адмиралом Арно Кустийером, занимающим пост начальника управления киберобороны генштаба вооруженных сил, охватит все боевые подразделения по информатике и службы обороны. В целом численность сотрудников составит 2600 человек", - передает автор.

"В начале 2014 года министерство обороны указало, что ассигнования в размере 1 млрд евро будут предназначены для создания киберармии в течение пяти лет, из которых 500 млн выделено на индустриальные и технологические инвестиции. Это являло собой утроение усилий в этой области, отнесенной к разряду "государственного приоритета", - сообщает журналистка.

Главные слова этой борьбы - "противодействие и нейтрализация", уточнил в понедельник Ле Дриан. Это подразделение "должно позволить нам действовать или давать отпор противнику, стремящемуся нанести вред нашим интересам в сфере безопасности и обороны". А нейтрализация применяется "в том числе на постоянной основе" против "материальных и нематериальных инфраструктур", используемых для причинения вреда французским интересам, передает Le Monde.

"От выбора конкретной цели до контрпропаганды, информационная борьба отныне интегрирована во все военные операции, в первую очередь в операции, проводимые против организации "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.)", - пишет Гибер.

"В военное время киберармия может стать ответным действием или частью ответного действия на вооруженную агрессию, независимо от того, является она кибератакой или нет, - объяснил министр, подробно рассказывая о французской доктрине. - Наши наступательные кибервозможности должны позволять нам вторгаться в системы и сети наших противников, чтобы нанести им ущерб, блокировать их службы и временно или окончательно их нейтрализовать, на основании открытия военных действий против нас. Используя для этого усложненные средства, разработчиками которых мы иногда являемся, которые должны быть защищены от любого риска незаконного присвоения".

"Министр не упомянул "четвертую армию", ставшую дополнением к военно-морскому флоту, сухопутным войскам и военно-воздушным силам, как многие ему предлагали. Также он не высказал никаких комментариев по поводу действий по дестабилизации, которые приписывают России в этой сфере, в то время как французские эксперты указывают на агрессивность Москвы. Однако, подчеркивает он, "необходима дальнейшая доработка нашего оборонного инструментария". Это подразумевает тот факт, что Франция пока не находится на желаемом уровне", - заключает Гибер.