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13 декабря 16, 14:18
В Израиль прибыла первая партия американских F-35
F-35
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Самолеты назвали Адир, что в переводе с иврита означает – могучий.
Самолеты назвали Адир, что в переводе с иврита означает – могучий.

В Израиле на базе ВВС Наватим состоялась церемония передачи двух первых истребителей пятого поколения F-35, заказанных Тель-Авивом у США, передают израильские СМИ.

В мероприятии приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетанъяху, министр обороны Авигдор Либерман, глава Пентагона Эштон Картер.

Самолеты в Израиле получили название Адир, что в переводе с иврита означает – могучий.

Израиль стал не только первым союзником США, который получил новейший самолет, но и единственным, который получил право на установку на F-35 собственных систем. Именно этим требованием и объяснялась существенная задержка в переговорах по закупке первой партии самолетов.

В общей сложности Израиль должен к концу 2020 года получить 33 самолета и четыре летных тренажера общей стоимостью 5,3 млрд долларов. Планируется, что до половины тренировок пилоты будут проводить именно на тренажерах, что должно существенно снизить стоимость подготовки.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце ноября стало известно, что Израиль купит у США еще 17 истребителей F-35. Таким образом, общее число этих истребителей в израильских ВВС, достигнет 50 единиц.
Korrespondent
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